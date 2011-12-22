〔日本股市〕早盘收低,欧洲央行贷款操作未能缓解欧债危机相关忧虑

路透东京12月22日电---日本股市日经指数周四早盘结束两日连涨,并遇到25日移动均线附近的强大阻力,此前欧洲央行(ECB)向银行业提供贷款的操作未能缓解对该地区债务危机的忧虑.

摩乃科斯资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示,"即使欧洲央行进行了贷款操作,但某种程度而言,这未必就意味着市场将购买这些国家的公债."

"许多外国投资者因圣诞节假期临近而离场,在为期三日的周末之前,很难建立新的部位."

日经指数.N225早盘微跌0.6%,报8,407.41点,不过仍处在近期交投区间内.8,459点附近的日经指数25日移动均线被视为是长周末之前的关键阻力位,市场周五适逢公共假期将休市.

东证股价指数.TOPX下跌0.3%,报723.52点,因海外投资者继续卖出日本股票.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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