〔日本股市〕早盘收低,欧洲央行贷款操作未能缓解欧债危机相关忧虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月22日电---日本股市日经指数周四早盘结束两日连涨,并遇到25日移动均线附近的强大阻力,此前欧洲央行(ECB)向银行业提供贷款的操作未能缓解对该地区债务危机的忧虑.
摩乃科斯资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示,"即使欧洲央行进行了贷款操作,但某种程度而言,这未必就意味着市场将购买这些国家的公债."
"许多外国投资者因圣诞节假期临近而离场,在为期三日的周末之前,很难建立新的部位."
日经指数.N225早盘微跌0.6%,报8,407.41点,不过仍处在近期交投区间内.8,459点附近的日经指数25日移动均线被视为是长周末之前的关键阻力位,市场周五适逢公共假期将休市.
东证股价指数.TOPX下跌0.3%,报723.52点,因海外投资者继续卖出日本股票.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。