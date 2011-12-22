《国际主要央行公开市场操作一览》--12月22日

路透上海12月22日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/21 卖出公债 -86.18 06/15/2013 - 11/15/2013

卖出公债 -81.20 11/30/2013 - 03/31/2014

12/20 买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041

12/19 买入公债 48.98 12/31/2017 - 11/15/2019

12/16 买入公债 46.17 02/15/2020 - 11/15/2021

买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041

12/15 买入公债 49.02 12/31/2017 - 11/15/2019

《本周主要新闻》

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,鉴於美国经济成长步伐稳定,美联储不太可能需要放宽货币政策. 拉克尔称,预计经济明年将增长2%-2.5%,称"我很难看到进一步实施货币刺激的理由."[ID:nCN1295148]

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,美联储并未考虑推出新一轮购债计划来提振经济.埃文斯说,"我反对实施第二轮量化宽松举措(QE2),如果到时要讨论是否采取QE3,那麽我将坚决反对,但目前尚未讨论此问题,"[ID:nCN1291482]

--美联储公布针对美国最大型银行的资本及流动性规定的新建议,规定将分两个阶段推出,可能不会高於国际标准.第一阶段将依赖美联储已推出政策,诸如美联储在11月公布的资本压力测试计划.第二阶段银行资本和流动性规定的推出将基於美联储落实巴塞尔III国际银行监管协议.[ID:nCN1297572]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/21 14天期反向交易 330.04亿美元 0.57%(固定利率)

1,134天期反向交易 4,891.91 --

98天期反向交易 297.41 --

12/20 七天期反向交易 1,690.24 1.00%(固定利率)

12/20 一天期反向交易 1,419.25 1.00%(固定利率)

12/20 七天期定期存款 -2,110.00 0.53%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--各银行从欧洲央行(ECB)大举申购近5,000亿欧元三年期低息贷款,这是欧洲央行迄今向金融系统注入资金的最大规模,并且远高於所有预期.缓解了对於信贷紧缩的忧虑,但其中有多少资金将流入受困的欧元区经济体仍然不确定.[ID:nCN1300918]

--欧洲央行总裁德拉吉称,欧元区政府在重建市场信心方面的途径正确,但提醒他们购买公债的紧急项目"既非永久,亦非无限".他表示,欧元区17个成员国政府"现在处於正确轨道,坚定实施预算整固的做法是对的."[ID:nCN1288856]但欧洲央行购债计划--证券市场计划(SMP)是暂时的,而非不限期的,银行可以利用从欧洲央行获得的资金回购自己的债券,或政府公债.当被问及欧元汇率时吉拉德表示,并无汇率目标.[ID:nCN1294578]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 37,350

上周三 28,060

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当期变化 +9,290

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变,但连续第二个月调降经济评估,因有越来越多的证据表明欧债危机正冲击到全球经济成长和日本复苏前景.一如市场广泛预期,日本央行维持政策利率於0-0.1%的区间不变,且未扩大货币刺激措施.但该行提出较上月更为悲观的经济评估,称经济活动升温的状况正呈现停滞,因海外经济成长放缓且日圆强势.[ID:nCN1298814]

--日本央行总裁白川方明表示,日本经济复苏机制没有变化,但经济何时重新复苏不好说,可能在明年第一季或第二季. 欧债危机依然是日本经济面临的最大风险,不及时解决欧债危机可能对全球经济造成严重冲击.[ID:nCN1299342]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,123.2亿台币存单,相较存单到期金额1,495.2亿,存单发行余额减少372亿.[ID:nCT0489817]

--台湾央行周二表示,当日共发行597亿台币存单,相较存单到期金额93.8亿,存单发行余额增加503.2亿.[ID:nCT0489293]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,646.5亿台币存单,相较存单到期金额1,713.5亿,存单发行余额减少67亿.[ID:nCT0488745](完)

--整理 边竞; 审校 刘昕

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]