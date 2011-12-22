〔中国债市动态〕流动性紧张未缓继续压制短债,长端走势相对稳定

路透上海12月22日电---中国银行间债市周四期限在一年以内的国债等短债收益率续涨,因流动性趋紧态势未解.不过长端方面因对後市向好预期仍在,总体走势相对稳定.

信用债产品中,高评级品种受山东海龙等降级事件影响并不明显,但对低评级品种谨慎心态依旧.

上海一银行交易员表示,资金面持续紧张致早盘"短期国债有抛盘."

今日七天期和14天期回购加权利率明显走升,其中七天期加权利率CN7DRP=CFXS涨逾16个基点(bp)至3.76%附近.

剩余期限逾四个月的国债110011券最新双边报价tCN110011=CFXM为2.7100%/2.6699%,上日尾盘为2.6301%/2.6301%;而期限近10年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.4800%/3.4600%,与上日尾盘的3.4800%/3.4550%相距不远.

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.

受该事件影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级有限责任公司周二发布公告,将新农开发列入可能降级的信用评级观察名单.(完)