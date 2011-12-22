《中国报摘》--其他报纸重要消息12月22日(II)

**证券时报**

--最新一期环渤海动力煤价格指数继续呈下降态势,这也是该指数连续第6周下降.数据显示,本期5,500大卡动力煤综合平均价格报收821元/吨,较上周下降9元/吨,近6周累计下降32元/吨.

**经济参考报**

--今年实施限购令的46个城市中,已有北京、广州、深圳、上海、青岛、济南、福州、长春、厦门、太原等至少10个城市明确表示将在2012年继续执行限购政策,截至2011年11月,大部分已限购城市的住宅成交量大幅下滑,且"限购"执行严格的城市成交下挫更为明显.

--随着国际原油震荡回落,多家机构监测的三地原油变化率均跌至2%以下,国内成品油调价窗口渐行渐远.在此利空消息以及春节预期需求下降、运输受阻等因素的影响下,南方柴油供应延续紧张局面,短期内难以缓解.

**东方早报**

--中投公司副总经理兼首席运营官范一飞将赴任上海银行董事长,并保留其在中投的职务.上海银行正计划在上海证券交易所挂牌,拟最多发行不超过12亿股,决议有效期至2012年5月28日.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/周晓峰; 审校 曾祥进

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