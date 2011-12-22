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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 11:50 BJT

〔东京汇市〕欧元回落,後市料面临更大压力

* 欧元兑美元距离2011年年内低位不远

* 欧元兑澳元略微脱离历史低位

* 美元兑日圆交投仍淡静

* 澳元微跌,在21日移动均线受到支撑

路透东京12月22日电---欧元兑美元周四走软,接近11个月低点,在欧洲央行(ECB)进行大规模贷款操作後难以进一步走高.

欧洲央行首次提供无限的超低利率贷款,但未能降低银行的美元融资成本,而且参与这次申购的523家银行是会贷出所获资金并支撑欧洲经济,还是会坐拥资金无所作为,并不明朗.

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