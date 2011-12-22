〔东京汇市〕欧元回落,後市料面临更大压力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元距离2011年年内低位不远
* 欧元兑澳元略微脱离历史低位
* 美元兑日圆交投仍淡静
* 澳元微跌,在21日移动均线受到支撑
路透东京12月22日电---欧元兑美元周四走软,接近11个月低点,在欧洲央行(ECB)进行大规模贷款操作後难以进一步走高.
欧洲央行首次提供无限的超低利率贷款,但未能降低银行的美元融资成本,而且参与这次申购的523家银行是会贷出所获资金并支撑欧洲经济,还是会坐拥资金无所作为,并不明朗.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。