〔新债招标〕中国进出口行五年债利率高於预期,发行量小机构参与热情低(更新版)

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* 进出口行五年期增发债中标收益率3.6020%

* 高於此前预期的3.54%

* 投标倍数3.2倍

* 发行量小且近年底,机构投标热情低

路透上海12月22日电---中国进出口银行周四招标发行五年期增发债,发行收益率高於市场预期.市场人士认为,尽管该期增发债发行量小,但临近年底,机构买兴寥寥参与热情不高,是推高收益率的主要原因.

"这点量正常情况下一个大行都可以全部拿完的,估计大部分大行或者较大的机构是没有参与的,"西南一银行交易员称.

业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发债,中标收益率为3.6020%,高於此前3.54%的利率预测均值,亦高於3.51%-3.57%的预测区间;该期债投标倍数为3.2倍.

东北一银行交易员亦透露,该期债虽然中标倍数较高,但那是因为发行量小,实际中标的机构仅有几家而已.

该期债为进出口行今年第23期金融债券,是今年第22期金融债的增发债.进出口行22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日上市流通.

今日招标的该期债具体条款如下:

第23期

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发行总额 13.2亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月23日

起息日 12月21日

发行期 12月22日-12月23日

上市流通日 12月29日

基本承销额 无

付息频率 按年

----------------------------------------------(完)