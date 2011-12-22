〔新债招标〕中国进出口行五年债利率高於预期,发行量小机构参与热情低(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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* 进出口行五年期增发债中标收益率3.6020%
* 高於此前预期的3.54%
* 投标倍数3.2倍
* 发行量小且近年底,机构投标热情低
路透上海12月22日电---中国进出口银行周四招标发行五年期增发债,发行收益率高於市场预期.市场人士认为,尽管该期增发债发行量小,但临近年底,机构买兴寥寥参与热情不高,是推高收益率的主要原因.
"这点量正常情况下一个大行都可以全部拿完的,估计大部分大行或者较大的机构是没有参与的,"西南一银行交易员称.
业内人士稍早透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发债,中标收益率为3.6020%,高於此前3.54%的利率预测均值,亦高於3.51%-3.57%的预测区间;该期债投标倍数为3.2倍.
东北一银行交易员亦透露,该期债虽然中标倍数较高,但那是因为发行量小,实际中标的机构仅有几家而已.
该期债为进出口行今年第23期金融债券,是今年第22期金融债的增发债.进出口行22期金融债票面利率为3.52%,发行期12月9日-12月21日,12月27日上市流通.
今日招标的该期债具体条款如下:
第23期
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发行总额 13.2亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月23日
起息日 12月21日
发行期 12月22日-12月23日
上市流通日 12月29日
基本承销额 无
付息频率 按年
----------------------------------------------(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。