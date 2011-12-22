〔中国汇市〕人民币兑美元盘整,央行维稳意图下贬值预期渐弱化

* 人民币兑美元早盘窄幅波动
* 央行维稳意图下,贬值预期弱化
* 近期将维持盘整态势
路透上海12月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘窄幅波动,在央行维稳意图的打压下,汇市贬值预期已经明显趋淡,今日中间价CNY=PBOC继续开在高位,平衡了美元反弹带来的贬值压力,盘中汇价呈现盘整态势.
交易员并表示,鉴於市场人民币的贬值预期减弱,大型商业银行最近几天也不再大量抛售美元稳定市场,人民币走势正逐渐趋於平稳.
"美元反弹了一点,但人民币中间价开的还是很高,央行不希望人民币贬值预期加重."华东一银行交易员称."汇价最近走势将会比前期平稳很多."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3253元,上日为6.3248元.北京时间上午11:37,人民币兑美元即期报6.3386元,上日收盘价报6.3387元.
上述交易员认为,由於欧债危机并未给出清晰解决方案,美元强势还将继续维持,人民币目前若表现的比美元更强势会增加出口企业压力,而贬值则会引发国际社会压力,预计近期盯住美元盘整的可能性大.
离岸市场上,北京时间11:44,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3380/80元,上日尾盘报6.3425元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3890/30,上日尾盘为6.3830元.
东京汇市欧元欧元兑美元周四处於守势,此前已抹去本周的全部涨幅,因投资者质疑欧洲央行(ECB)开展4,890亿欧元的大规模贷款操作能否化解欧债危机.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
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