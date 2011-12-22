《中国金融焦点》中小银行两千亿小贷专项债整装待发,领跑者将检验多赢效应

* 兴业银行下周一将发行至多300亿元小企业贷款专项债

* 民生等多家股份制银行亦拟发债,总规模逾2,000亿元

* 贷存比压力偏高或是中小银行争发专项债主因

* 专项债放贷增加银行盈利,小企业亦获资金支持

作者 李宏薇

路透上海12月22日电---中国众多股份制银行抛出逾2,000亿元人民币专项金融债发行计划後,兴业银行(601166.SS)下周将率先开跑.银行引债市之活水,浇小企业之旱田,响应稳经济大局,而自己则收取利差,这一多赢格局能在多大程度上实现,很快将现出端倪.

以专项债募集资金向小企业放贷不影响贷存比指标,是贷存比(贷款/存款比例)偏高的股份制银行踊跃参与的主因.业内人士认为,债券市场趋势向好,而小企业融资难依旧,料可令市场承接无虞,且令发债行享有一定利差.未来一段时间银行发行专项债动力有望持续.

对於股份制等中小银行发行专项金融债的热情高涨,兴业银行首席经济学家鲁政委认为,主要是该类银行"存贷比用的更充分一些,而且发债时机也有利,赶上(债券)牛市."

兴业银行周三公告称,将於下周一(26日)在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币小企业贷款专项金融债券,期限五年,分为固息和浮息(一年定存基准)两个品种.[ID:nCN1299074]

银监会於10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

随後民生银行(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在300亿元至500亿元不等.本地媒体并报导,华夏银行(600015.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等亦计划发行200亿或300亿元小微企业贷款专项金融债.据此计算,总规模已逾2,000亿.

重点研究金融行业的招商证券研究董事罗毅表示,国有大型银行贷存比相对较低,令其发行小企业贷款专项债的意愿"稍有落後".但就其了解,四大行内部对监管层提出解决小微企业融资难都予以了特别支持,只是可能不像发行专项债这样明显.

国有大型银行--工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、建行(0939.HK)(601939.SS)等三季报显示,其贷存比多在60%上下,其中农行低至56.55%.

而拟发专项债的民生银行、兴业银行、浦发银行及光大银行等股份制银行半年报数据显示,这类机构贷存比基本在70%附近,更接近监管层规定的75%的红线.

各银行拟发行专项金融债规模及存贷比指标图表,请点选(r.reuters.com/teb75s)

**流动性正趋松,市场承接应无虞**

在中国经济增长已有放缓趋势、外汇占款连续走低的情况下,市场对未来货币政策向宽的预期依旧,债市步入阶段性牛市已基本成为共识.因此未来金融债供给虽然可能因专项债而明显增加,但市场承接力料不用过分担心.

时隔近三年後,央行本月初下调存款准备金率,标志货币政策由偏紧向趋偏转变.周四出炉的央行四季度银行家调查显示,银行贷款需求指数为79.9%.比上季下降3百分点,而56%的银行家预期下季货币政策将保持适度水平,较上季上升13.9个百分点.

北京一大型券商分析师称,预计明年央行还将下调法定存款准备金率,流动性有望持续放松."如果只是2,000-3,000亿规模的金融债,对市场的冲击应该不大,市场有承接能力."

对於这类金融债可能的需求主体,预计将以银行为主,"(五年)期限太短,保险不一定买."上述分析师表示.

具体到下周兴业银行将启动的首个试点债,市场对其定位暂时还不明朗.近日市场流动性趋紧,年末机构投资热情不高是抑制因素,但试点要有好的开头心态,以及工行和农行两家主承的雄厚实力,亦对其形成支撑.

华南一中型券商固定收益分析师认为,兴业银行专项金融债"发出去肯定是没问题的,就是利率的问题了.应该比现有的政策性金融债收益率高些."

当然看好者亦有之.北京一大型银行债券承销人士就指出,虽然近日资金面有所趋紧,但与以往年度相比,还是"比较好的,而且目前各家机构预期明年收益率往下走,所以(兴业银行专项债)发行时间窗口还是不错的."

**利差有保障,专项债热度料持续**

今年稍早,由於经济下行和流动性收紧双碰头,小微企业融资难的结构性问题,演变一些企业资金濒临链断裂,以及部分地区民间借贷失控.为稳定经济形势和维护金融安全,政府已千方百计为中小企业提供信贷支持,解决融资困局.

至於明年信贷规模如果放松是否会影响银行发行小贷专项债的积极性呢?多数业内人士的回答是:不会.

鲁政委认为,最新中央经济会议释出"稳中求进"的信号,加之稳定物价仍是一个主要目标,明年信贷规模"应该会多一些,但不至于有'急转直下'的变化."

他并称,短时间内部分银行贷存比紧张的局面预计难有明显改观,而债券市场中期牛市基本确定,因此未来股份制等中小银行对专项金融债的热情有望持续.

大型投行--中金公司日前报告指出,11月份人民币信贷增量环比小幅回落,而存款增量有所恢复,遏制了贷存比上升势头,中小银行的贷存比更是出现下降.然而存款恢复性增长主因是财政存款大量投放的季节性因素,令其对商业银行存款的改善作用不具有持续性.

对小企业而言,虽然也有直接发债融资渠道,但总体来看,发行难度大,融资成本偏高.而发行专项金融债的银行,凭借其信用优势,可亦更低成本从债市融资,放贷获利应无疑问.

银行间固定利率商业银行普通金融债(AAA级)到期收益率曲线<0#AAAIFFBYBMK=>显示,五年期品种最新报在4.6828%;而同期限(3-5年,含五年)贷款基准利率为6.90%,不考虑对小企业贷款利率上浮因素,二者利差已逾200个基点(bp).

中债登数据显示,今年以来银行间市场发行的中小企业集合票据或集合债券,规模总计不足百亿元.其中集合票据期限多为两或三年,发行利率从年初的6%以下水平,逐步攀升至7%-8%区间.

截至11月末,包括次级债在内,托管在中债登的商业银行债券余额为8,492.50亿元,今年累计增量为2,397.30亿元.(完)