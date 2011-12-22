〔表格〕英国第三季经常帐赤字152.26亿英镑,创纪录高位且远超预估

路透伦敦12月22日电---英国国家统计局周四布,英国第三季经常帐赤字创下纪录高位,达152.26亿英镑,相当於GDP的4.0%.调查预估为赤字60.5亿英镑.

经季节调整後的经常账数据如下(以10亿英镑为单位):

* 经常帐赤字为1955年有记录以来最大,与GDP之比为4.0%,为1990年第二季以来最高