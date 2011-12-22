〔表格〕英国第三季经常帐赤字152.26亿英镑,创纪录高位且远超预估

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透伦敦12月22日电---英国国家统计局周四布,英国第三季经常帐赤字创下纪录高位,达152.26亿英镑,相当於GDP的4.0%.调查预估为赤字60.5亿英镑.
经季节调整後的经常账数据如下(以10亿英镑为单位):
2011年第三季 2011年第二季
经常账 -15.226* -7.386
预估 -6.05
商品收支 -27.569 -24.968
服务收支 17.680 17.748
投资收入 0.451 4.709
资金转移 -5.686 -4.740
海外直接投资(未经季节调整) 18.910 26.797
国内直接投资(未经季节调整) 11.408 6.704
* 经常帐赤字为1955年有记录以来最大,与GDP之比为4.0%,为1990年第二季以来最高
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--编译 丁琦;审校 程琳
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