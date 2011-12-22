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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 17:44 BJT

〔表格〕英国第三季经常帐赤字152.26亿英镑,创纪录高位且远超预估

路透伦敦12月22日电---英国国家统计局周四布,英国第三季经常帐赤字创下纪录高位,达152.26亿英镑,相当於GDP的4.0%.调查预估为赤字60.5亿英镑.

经季节调整後的经常账数据如下(以10亿英镑为单位):

2011年第三季 2011年第二季

经常账 -15.226* -7.386

预估 -6.05

商品收支 -27.569 -24.968

服务收支 17.680 17.748

投资收入 0.451 4.709

资金转移 -5.686 -4.740

海外直接投资(未经季节调整) 18.910 26.797

国内直接投资(未经季节调整) 11.408 6.704

* 经常帐赤字为1955年有记录以来最大,与GDP之比为4.0%,为1990年第二季以来最高

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--编译 丁琦;审校 程琳

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