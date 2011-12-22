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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 17:39 BJT

〔表格〕英国第三季GDP终值为按季增长0.6%,意外上修

路透伦敦12月22日电---英国国家统计局周四公布,英国第三季国内生产总值(GDP)终值为按季增长0.6%,按年成长0.5%;前值皆为增长0.5%.

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