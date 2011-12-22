〔中国货币市场〕回购利率扩幅上涨,大型银行融入资金令流动性收紧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月22日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘普涨,年底银行存款波动较大,对各期限资金的需求均有增加.其中跨年资金更为"珍贵",14天回购利率多日连涨.

交易员指出,目前大量购汇资金流出以及年末"抢存款大战"令存款变动巨大,在年底各项指标的压力下,银行不得不先满足流动性,而後考虑资金成本,进而推升回购利率.

"大行必须承受每天大量的外汇流出,有报告说近两个月内,流出去了1,700个亿(人民币),而且年底(银行)抢存款也抢的很凶."北京一银行交易员称.

该交易员并指出,回购利率上涨的另一原因是:为应对资本充足率考核,部分中型银行会选择寻求农信社和券商等第三方代持信用债等风险权重较大的资产,而代持成本较高,通常在同期回购利率上加30-50个点(bp)

以下为主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9415 2.9068 3.47 2,968.40

七天CN7DRP=CFXS 3.7686 3.5990 16.96 679.21

14天CN14DRP=CFXS 5.2857 4.9722 31.35 365.72

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9390 2.9024 3.66 1,002.82

七天CHICNY7D=CFXS 3.7965 3.6368 15.97 169.55

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.3650 1.0500 231.50 386.52

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0000 2.2000 80.00 33.25

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5500 3.6000 -5.00 7.19

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9400 2.9160 2.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7740 3.5900 18.40

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.2845 4.9800 30.45

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9350 2.8983 3.67

七天SHICNYSWD= 3.7733 3.5983 17.50

三个月SHICNY3MD= 5.4560 5.4484 0.76

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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