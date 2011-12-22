主要国家经济指标预测--12月23日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%
0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.5%
0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5
0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.7%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 11月 -- +1.3%
-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 68.1
1330 美国个人所得 11月 +0.2% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.1%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.7%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
实质个人支出 -- +0.1%
1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +2.0% -0.5%
扣除运输 +0.5% +1.1%
扣除国防 -- +0.5%
扣除飞机的非国防资本财 +1.0% -0.8%
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.3 30.7
新屋销售(较前月) -- +1.3%
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 -- 122.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月21日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超262 --
外资投资日股(亿日圆) 卖超2,106 --
12月22日(四)
0900 意大利零售销售(较前月) 10月 +0.1% --
(较上年同期) -1.5% --
0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字152.26 赤字60.5
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 逆差11.98 --
1330 美国企业获利 第三季终值 +2.7 --
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +1.8% +2.0%
GDP隐性平减指数 +2.6% +2.5%
最终销售 +3.2% +3.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.0%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 36.4 37.5
初请失业金人数四周均值(万人) 38.025 --
续请失业金人数(万人) 12月10日当周 354.6 360.3
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 负0.37 --
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 69.9 68.0
现况指数 79.6 78.0
预期指数 63.6 61.1
1500 美国领先指标 11月 +0.5% +0.3%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -0.2% --
(较上年同期) -2.8% --(完)
--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。