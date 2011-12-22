版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--12月23日****

路透12月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

0630 法国GDP(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%

0745 法国PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.5%

0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5

0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.7%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 11月 -- +1.3%

-- 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 68.1

1330 美国个人所得 11月 +0.2% +0.4%

个人支出 +0.3% +0.1%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.7%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.7%

实质个人支出 -- +0.1%

1330 美国耐久财(耐用品)订单 11月 +2.0% -0.5%

扣除运输 +0.5% +1.1%

扣除国防 -- +0.5%

扣除飞机的非国防资本财 +1.0% -0.8%

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 持平 +0.2%

1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 31.3 30.7

新屋销售(较前月) -- +1.3%

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月16日当周 -- 122.3

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

12月21日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 买超262 --

外资投资日股(亿日圆) 卖超2,106 --

12月22日(四)

0900 意大利零售销售(较前月) 10月 +0.1% --

(较上年同期) -1.5% --

0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字152.26 赤字60.5

0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 逆差11.98 --

1330 美国企业获利 第三季终值 +2.7 --

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +1.8% +2.0%

GDP隐性平减指数 +2.6% +2.5%

最终销售 +3.2% +3.6%

个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.0%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 36.4 37.5

初请失业金人数四周均值(万人) 38.025 --

续请失业金人数(万人) 12月10日当周 354.6 360.3

1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 负0.37 --

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 69.9 68.0

现况指数 79.6 78.0

预期指数 63.6 61.1

1500 美国领先指标 11月 +0.5% +0.3%

1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -0.2% --

(较上年同期) -2.8% --(完)

--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐