特写：美国“烧烤外交官”因排骨与朝鲜结缘

(本文由路透中文网编译提供)

路透新泽西州赫肯色12月21日电---在美国新泽西州一家名为Cubby's烧烤店,墙上挂满了朝鲜外交官的照片,店主表示自己因猪肋排(baby back rib)而与朝鲜官员结缘。

Bobby Egan是少数曾去过朝鲜的美国人。他与多位朝鲜前驻联合国外交官结交,并表示自己过去有时会和他们一起在新泽西钓鱼和狩猎。

Egan说,但对於金正日之子金正恩,他跟其他人一样表现出一脸茫然。

Egan说:“他的脸圆嘟嘟的,搞得你很想挤挤他的脸颊,然後再亲他一口。”富有个人魅力的Egan是个地道的新泽西人,他有着爱尔兰和意大利血统。

“坦率地说,你从他的长相看不出他一直身处风口浪尖。他将如何管理兵力排名全球第五的这个国家呢?这是个混战的世界,特别是对於身处2011年的独裁者而言。”

Egan的故事可追溯至20世纪70年代末期,当时他发起了一场针对在朝鲜和越南战争中失踪美军战俘的运动。他说,他与朝鲜常驻联合国代表团的一些官员成为朋友。

多年以後,Egan拥有若干非官方头衔,例如美朝贸易委员会主席。这个组织基本上是虚构的,只是为方便他前往朝鲜旅行。

Egan与若干朝鲜外交官的离奇关系曾是《纽约客》2007年一篇文章的主题。原文可参见(here)

Egan的回忆录《与敌人共餐:我如何在赫肯色的烧烤店与朝鲜和平共处》(Eating with the Enemy: How I Waged Peace with North Korea From My BBQ Shack in Hackensack)去年由圣·马丁出版社(St. Martin's Press)出版,且电影版权已被HBO购得。

但朝鲜问题专家却并不认为Egan和朝鲜官员的交情有什麽大不了的。

曾於2001-2003年担任朝鲜问题特使的美国前外交官普里查德(Charles Pritchard)表示,Egan实在是高估了自己,他不过是朝鲜人眼中的“免费餐”而已。

普里查德在接受采访时表示:“他的话有很多失实和夸张的地方。他的话并非事实,娱乐性和空想成分更多。”

现年53岁的Egan表示,朝鲜外交官在距离曼哈顿中区不远的Cubby's可以免费就餐,一些人渐渐成了常客。

Egan表示, 朝鲜外交官最喜欢吃的一道菜是猪肋排,但口味要清淡。他还压低了声音补充道,朝鲜人的牙口没法应付太多甜酱。

从1994年开始,Egan去过好几次朝鲜,但他说自己从未见过金正恩,对其知之甚少。(完)