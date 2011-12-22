特写：美国“烧烤外交官”因排骨与朝鲜结缘

(本文由路透中文网编译提供)

路透新泽西州赫肯色12月21日电---在美国新泽西州一家名为Cubby's烧烤店，墙上挂满了朝鲜外交官的照片，店主表示自己因猪肋排(baby back rib)而与朝鲜官员结缘。

Bobby Egan是少数曾去过朝鲜的美国人。他与多位朝鲜前驻联合国外交官结交，并表示自己过去有时会和他们一起在新泽西钓鱼和狩猎。

Egan说，但对於金正日之子金正恩，他跟其他人一样表现出一脸茫然。

Egan说：“他的脸圆嘟嘟的，搞得你很想挤挤他的脸颊，然後再亲他一口。”富有个人魅力的Egan是个地道的新泽西人，他有着爱尔兰和意大利血统。

“坦率地说，你从他的长相看不出他一直身处风口浪尖。他将如何管理兵力排名全球第五的这个国家呢？这是个混战的世界，特别是对於身处2011年的独裁者而言。”

Egan的故事可追溯至20世纪70年代末期，当时他发起了一场针对在朝鲜和越南战争中失踪美军战俘的运动。他说，他与朝鲜常驻联合国代表团的一些官员成为朋友。

多年以後，Egan拥有若干非官方头衔，例如美朝贸易委员会主席。这个组织基本上是虚构的，只是为方便他前往朝鲜旅行。

Egan与若干朝鲜外交官的离奇关系曾是《纽约客》2007年一篇文章的主题。原文可参见（here）

Egan的回忆录《与敌人共餐：我如何在赫肯色的烧烤店与朝鲜和平共处》(Eating with the Enemy: How I Waged Peace with North Korea From My BBQ Shack in Hackensack)去年由圣·马丁出版社(St. Martin's Press)出版，且电影版权已被HBO购得。

但朝鲜问题专家却并不认为Egan和朝鲜官员的交情有什麽大不了的。

曾於2001-2003年担任朝鲜问题特使的美国前外交官普里查德(Charles Pritchard)表示，Egan实在是高估了自己，他不过是朝鲜人眼中的“免费餐”而已。

普里查德在接受采访时表示：“他的话有很多失实和夸张的地方。他的话并非事实，娱乐性和空想成分更多。”

现年53岁的Egan表示，朝鲜外交官在距离曼哈顿中区不远的Cubby's可以免费就餐，一些人渐渐成了常客。

Egan表示， 朝鲜外交官最喜欢吃的一道菜是猪肋排，但口味要清淡。他还压低了声音补充道，朝鲜人的牙口没法应付太多甜酱。

从1994年开始，Egan去过好几次朝鲜，但他说自己从未见过金正恩，对其知之甚少。（完）