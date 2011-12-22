《企业看点》--12月22日财务活动报导摘要

路透12月22日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻周四报导称,日本尔必达记忆体6665.T将在下月与台湾竞争对手南亚科技(2408.TW)展开结盟谈判,可能讨论合并.[ID:nL3E7NL2PL]

* 彭博援引两位消息人士报导,企业管理软件开发商Workday计划递交明年进行首次公开发行(IPO)的申请,或最多筹资5亿美元.[ID:nL3E7NM2ZQ]

* 彭博新闻周三援引两名未具名的消息人士称,全球最大的水泥厂商Lafarge正为它旗下的南非水泥业务寻找买家,交易金额可能达7-8亿欧元.[ID:nL6E7NL4SP]

* 德国金融时报援引建筑商Hochtief(HOTG.DE)执行长的话报导,该公司可能是一部分一部分出售旗下的aurelis地产,而不是一次出售.[ID:nL6E7NL0YV]

* 一家地方报纸称,汇丰控股(HSBA.L)出售在巴西的消费融资部门正面临很大障碍,主要是与潜在买家在价格上存在分歧.[ID:nL1E7NL0C7]

* 奥地利财政部长费克特接受一家杂志专访时称,针对要求遭国有化的银行业者Hypo Alpe AdriaAAIM.UL额外增加资本一事,奥地利政府和银行业监管当局看法歧异.[ID:nL6E7NL0W2]

* 媒体援引德国海德堡水泥公司(HEIG.DE)执行长的话称,如果Vulcan Materials(VMC.N)被Martin Marietta Materials(MLM.N)收购後准备出售资产,则该公司将考虑提出收购其中的一部分.[ID:nL6E7NL0UV]

* 德国晶片(芯片)制造商英飞凌(IFXGn.DE)财务长称,公司可能发起规模最高10亿欧元(13亿美元)的收购,最感兴趣的是那些侧重节能领域的企业.[ID:nL6E7NL0KR]

* 报纸La Tribune报导称,法国媒体集团Lagardere(LAGA.PA)正在协商向美国投资基金Hellman & Friedman出售付费电视频道Canal+ France的20%股权.[ID:nL6E7NL0AA](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)