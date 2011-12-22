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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 13:47 BJT

〔澳洲股市〕收盘下挫1.2%,因欧债危机及澳洲零售商业务表现欠佳

路透墨尔本12月22日电---澳洲股市周四收跌1.2%,逆转周三的一半涨幅.欧债危机忧虑萦绕不去,澳洲零售商圣诞季销售不佳,状况益发萧条,都打压澳洲股市下行. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌48.7点,收报4,090.8点.周三上扬2.1%.(完) --编译 艾茂林;审校 杜明霞 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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