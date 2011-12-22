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债券 | 2011年 12月 22日 星期四 14:22 BJT

〔标题新闻〕芬兰总理称确信该国将找出参加ESM的方法,尽管一些议员以违宪为由反对-电视台

注:欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NL32C]

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