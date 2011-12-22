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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 14:28 BJT

〔日本股市〕日经指数结束两日涨势收跌,机械工具类指数走软

路透东京12月22日电---日本股市日经指数周四结束两日涨势,在25日移动均线附近遭遇强劲阻力,机械工具类指数受一家券商下调评级拖累而下滑.

日经指数.N225在清淡交投中收低0.8%至8,395.16点,随後将迎来为期三日的假期,本周该指数持平.东证股价指数.TOPX收跌0.4%至723.12点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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