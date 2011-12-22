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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 14:23 BJT

〔韩国股市〕从盘中低位反弹并收平,三星电子等科技股下跌

路透首尔12月22日电---韩国股市周四接近平盘报收,盘中大部分时间因欧元区忧虑而走低,但尾盘扳回跌幅.市场此前担心欧洲央行的廉价流动性供应能否惠及最急需的市场.

科技股回调,三星电子(005930.KS)下跌0.47%,海力士半导体(000660.KS)跌0.94%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.05%,报1,847.49点.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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