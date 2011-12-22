〔中国票据市场〕转贴利率变动不大,年末前交投依旧不旺

路透上海12月22日电---中国票据市场转贴利率周四波动不大,因影响近期票据市场的直接因素--银行信贷规模多已调整到位,交投并不甚旺盛.而且交易员预计,如果近期市场环境没有大的变化,转贴利率有望在目前水平附近继续盘整.

华南一银行交易员称,现在银行信贷规模调整"都差不多了,出票的压力不是太大."

他并透露,目前半年左右票据成交价格维持在月息0.68%-0.69%(折合年息8.16%-8.28%)附近.虽然年末前最後几个交易日转贴价格可能因个别机构临时信贷规模调整等情况出现异动,但总的稳势预计不会改变.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.4106/7.9944 8.7154/8.3253 9.9200/9.2060

上日 8.4394/7.9989 8.7514/8.3542 9.9200/9.2060

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变动 -2.88bp/-0.45bp -3.60bp/-2.89bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.2030%,较上日的6.2186%略降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2011/3.1411 3.2601/3.2083

上日 3.2102/3.1552 3.2462/3.1970

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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