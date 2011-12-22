〔日本债市〕公债期货小涨,两年期公债标售需求尚佳

路透东京12月22日电---日本公债期货周四小涨,交投量清淡;超长天期现货券种则小跌,因经纪商在三天的周末长假来临前轧平部位.

日本财务省周四标售2.7万亿日圆(346.3亿美元)的两年期公债,虽然票息较低,但需求还不错,因在欧债危机未消且预期日本央行将维持宽松货币政策的情况下,标售受避险买盘支撑而顺利得以消化.