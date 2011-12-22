〔东京美债〕十年期公债收益率小跌,市场忧心ECB资金标售的有效性

路透东京12月22日电---美国十年期公债收益率周四在亚洲时段小跌,滑向本周稍早触及的三个月低点,因市场对於欧洲央行(ECB)首次进行的三年期资金标售的有效性心存疑虑.

ECB周三首次推出的低利率三年期贷款获得强劲申购,部分缓解了对於欧元区银行业融资的忧虑.

但美债周四在亚洲市场得到支撑,因亚洲股市下跌且欧元走势蹒跚,因市场质疑银行业者从ECB获得的资金,将有多少可以真正用於帮扶欧元区经济和恢复市场信心.