〔东京美债〕十年期公债收益率小跌,市场忧心ECB资金标售的有效性

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月22日电---美国十年期公债收益率周四在亚洲时段小跌,滑向本周稍早触及的三个月低点,因市场对於欧洲央行(ECB)首次进行的三年期资金标售的有效性心存疑虑.
ECB周三首次推出的低利率三年期贷款获得强劲申购,部分缓解了对於欧元区银行业融资的忧虑.
但美债周四在亚洲市场得到支撑,因亚洲股市下跌且欧元走势蹒跚,因市场质疑银行业者从ECB获得的资金,将有多少可以真正用於帮扶欧元区经济和恢复市场信心.
"鉴於许多交易商都已经离场度假,从现在起到年底,亚洲市场上可能见不到多少交投活动,但就收益率的走势而言,很有可能维持下跌趋势,不时的或会有一些公债买需."一家日本银行的交易员说道.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。