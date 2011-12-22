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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 15:10 BJT

〔东京美债〕十年期公债收益率小跌,市场忧心ECB资金标售的有效性

路透东京12月22日电---美国十年期公债收益率周四在亚洲时段小跌,滑向本周稍早触及的三个月低点,因市场对於欧洲央行(ECB)首次进行的三年期资金标售的有效性心存疑虑.

ECB周三首次推出的低利率三年期贷款获得强劲申购,部分缓解了对於欧元区银行业融资的忧虑.

但美债周四在亚洲市场得到支撑,因亚洲股市下跌且欧元走势蹒跚,因市场质疑银行业者从ECB获得的资金,将有多少可以真正用於帮扶欧元区经济和恢复市场信心.

"鉴於许多交易商都已经离场度假,从现在起到年底,亚洲市场上可能见不到多少交投活动,但就收益率的走势而言,很有可能维持下跌趋势,不时的或会有一些公债买需."一家日本银行的交易员说道.

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