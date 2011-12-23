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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国北京国资经营中心40亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.60%-5.60%
  北京国资60亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.80%-5.80%
  国家电网100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和中信证券主承销
  久立特材(002318.SZ)0.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承销
  长虹集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承销
  强生控股(600662.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销
  厦门空港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中金公司和建行主承销
  平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承销
  广西建工集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承销
  梅花集团(600873.SS)10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承销
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  二、新债上市:   

  中国人民银行10亿元三个月期央票1101099,参考收益率3.1618%
  宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元一年期短融041151013,票面利率6.82%
  陕西交通建设集团50亿元三年期中票1182398,票面利率6.75%
  新疆艾比湖农工商5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年Shibor基准)中票1182397,票面利率7.80%
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  三、缴款:

  央行10亿元三个月期央票1101099,发行价99.22元
  鞍山银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120013,票面利率7.15%
  江苏吴中经济技术发展总公司15亿元七年期固息债1180188,票面利率8.05%
  山东商业集团15亿元一年期短融041160017,票面利率5.88%
  广东地铁总公司30亿元五年期中票1182399,票面利率5.15%
  陕西省2.1亿元三年期中小企业集合票据(中债增信)
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  四、还本付息:
  
  河北建投能源投资公司5亿元一年期短融1081434到期兑付,票面利率4.67%
  央行10亿元三个月期央票1101073到期兑付,参考收益率3.1618%
  民生银行(600016.SS)(1988.HK)14亿元10年期固息次级债050801付息,票面利率3.68%
  中国国际贸易中心公司10亿元10年期固息债058035付息,票面利率4.60%
  财政部266.5亿元10年期固息国债080010付息,票面利率4.41%
  大唐集团60亿元五年期固息中票0882033付息,票面利率3.90%
  上海城投30亿元五年期固息中票0882034付息,票面利率3.95%
  大秦铁路(601006.SS)60亿元三年期固息中票0982167付息,票面利率4.18%
  北京银行(601169.SS)65亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1020010付息,票面利率5.00%
  重庆水利投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080170付息,票面利率5.80%
  吴江经济技术开发区发展总公司15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080171付息,票面利率6.40%
  财政部580亿元30年期固息国债110016付息,票面利率4.50%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华
夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等
数家基金公司上报或拟上报产品申请.[ID:nCN1303614]

  --央行发布2011年四季度储户调查显示,房地产投资不再是居民投资首选. 

  --前11个月全国保费收入逾13,257亿元,同比减少182.74亿元,负增长1.36%,延续上月保费
收入同比负增长态势. 

  国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润          (2011年1-10月25.3%)
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  注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)

  --整理 曾菱; 审校 李宏薇/冉莹

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