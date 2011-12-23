《中国债券市场每日交易备忘》--12月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国北京国资经营中心40亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.60%-5.60% 北京国资60亿元10年期固息债10:00-11:00招标,利率区间4.80%-5.80% 国家电网100亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行和中信证券主承销 久立特材( 002318.SZ )0.2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承销 长虹集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承销 强生控股( 600662.SS )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承销 厦门空港集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中金公司和建行主承销 平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承销 广西建工集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承销 梅花集团( 600873.SS )10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 中国人民银行10亿元三个月期央票1101099,参考收益率3.1618% 宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元一年期短融041151013,票面利率6.82% 陕西交通建设集团50亿元三年期中票1182398,票面利率6.75% 新疆艾比湖农工商5.5亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年Shibor基准)中票1182397,票面利率7.80% ============================================================================== 三、缴款: 央行10亿元三个月期央票1101099,发行价99.22元 鞍山银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120013,票面利率7.15% 江苏吴中经济技术发展总公司15亿元七年期固息债1180188,票面利率8.05% 山东商业集团15亿元一年期短融041160017,票面利率5.88% 广东地铁总公司30亿元五年期中票1182399,票面利率5.15% 陕西省2.1亿元三年期中小企业集合票据(中债增信) ============================================================================== 四、还本付息: 河北建投能源投资公司5亿元一年期短融1081434到期兑付,票面利率4.67% 央行10亿元三个月期央票1101073到期兑付,参考收益率3.1618% 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )14亿元10年期固息次级债050801付息,票面利率3.68% 中国国际贸易中心公司10亿元10年期固息债058035付息,票面利率4.60% 财政部266.5亿元10年期固息国债080010付息,票面利率4.41% 大唐集团60亿元五年期固息中票0882033付息,票面利率3.90% 上海城投30亿元五年期固息中票0882034付息,票面利率3.95% 大秦铁路( 601006.SS )60亿元三年期固息中票0982167付息,票面利率4.18% 北京银行( 601169.SS )65亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1020010付息,票面利率5.00% 重庆水利投资集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080170付息,票面利率5.80% 吴江经济技术开发区发展总公司15亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080171付息,票面利率6.40% 财政部580亿元30年期固息国债110016付息,票面利率4.50% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --首批人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点机构出炉.中国证券报周五报导称,包括华 夏基金等在内的九家基金管理公司,已获得证监会核准批复RQFII业务资格,已有华安基金等 数家基金公司上报或拟上报产品申请.[ID:nCN1303614] --央行发布2011年四季度储户调查显示,房地产投资不再是居民投资首选. --前11个月全国保费收入逾13,257亿元,同比减少182.74亿元,负增长1.36%,延续上月保费 收入同比负增长态势. 国家统计局12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ============================================================================== 注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完) --整理 曾菱; 审校 李宏薇/冉莹