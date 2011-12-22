(重发)〔日本股市〕日经指数结束两日涨势收跌,在25日移动均线遭遇阻力(更新版)

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* 日经指数收跌0.8%,在8,459点处遭遇阻力

* 相较于欧美市场日经指数波动相对温和

* 东京电力反弹,称将上调电费

路透东京12月22日电---日本股市日经指数周四结束两日涨势,在25日移动均线附近遭遇强劲阻力,机械工具类股因受一家券商下调评级拖累而下滑.

工业机器人制造商Fanuc (6954.T)下滑3.4%,为成交额第二大个股.交易员称,此前美银美林将该行业评级下调至"负面".

日经指数.N225收跌0.8%,报8,395.16点,随後日本股市将迎来为期三日的假期,本周该指数持平,8,459点附近的25日移动均线切入位为关键阻力位.

"尽管短期内对欧洲评级的疑虑退烧,但此刻仍非人们愿意冒险的时点.投资人表明尚毋需买进,多数人仅止於退场观望,"冈山证券投资策略主管Hideyuki Ishiguro表示.

"即使在欧洲央行提供银行贷款後,各界仍认为这不必然意味着这些国家的主权债会出现买盘,"Monex Inc.资深市场分析师Toshiyuki Kanayama指出.

"许多外资为圣诞假期而离场,在三天的周末假期前,难以建立新仓位."

东证股价指数.TOPX收跌0.4%至723.12点,因海外投资人持续出脱日股.

财务省数据显示,外资上周卖超日股金额降至2,106亿日圆(27亿美元)[ID:nCN1301088].(完)

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--编译 兰秀娟/龚芳;审校 王洋/艾茂林

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