《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广东广晟资产 30 5 6 12/27簿记建档 光大银行 AAA 12/28 12/29 ============================================================================================= *杭汽轮集团 5 12 12/27簿记建档 南京银行 AA 12/28 12/29 ============================================================================================= *多氟多 5 2 12 12/29簿记建档 招商银行 A+ 12/30 12/31 ( 002407.SZ ) ============================================================================================= 中炬高新 7.5 3 12 *12/27簿记建档 光大银行 AA- *12/28 *12/29 ( 600872.SS ) ============================================================================================= 国家电网 100 100 12 12/23簿记建档 国开行 AAA 12/26 12/27 中信证券 ============================================================================================= 久立特材 5 0.2 12 12/23簿记建档 招商银行 A+ 12/27 12/28 ( 002318.SZ ) ============================================================================================= 长虹集团 10 10 12 12/23簿记建档 农业银行 AA 12/27 12/28 ============================================================================================= 强生控股 6 4 12 12/23簿记建档 民生银行 AA 12/26 12/27 ( 600662.SS ) ============================================================================================= 厦门空港集团 10 5 12 12/23簿记建档 中金公司 AA+ 12/26 12/27 建设银行 ============================================================================================= 中文传媒 4 1 12 12/27簿记建档 招商银行 AA 12/29 12/30 ( 600373.SS ) ============================================================================================= 甘肃公路航空 20 20 12 12/27簿记建档 建设银行 AA+ 12/28 12/29 旅游投资集团 浙商银行 ============================================================================================= 京能热电 6 3 12 12/28簿记建档 工商银行 AA 12/29 12/30 ( 600578.SS ) ============================================================================================= 山西国际电力 15 6 12 12/28簿记建档 光大银行 AA+ 12/30 12/31 ============================================================================================= 华联综超 5 5 12 12/28簿记建档 北京银行 AA 12/29 12/30 ( 600361.SS ) (一年定存基准,半年付息) 招商银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *华鲁控股 18 18 5 12/29簿记建档 民生银行 AA+ 12/30 12/31 ============================================================================================== 平煤神马 30 30 5 12/23簿记建档 民生银行 AAA 12/27 12/28 能源化工集团 ============================================================================================= 广西建工集团 5 5 3 12/23簿记建档 华夏银行 AA- 12/27 12/28 ============================================================================================= 梅花集团 19 10 3 12/23簿记建档 招商银行 AA 12/27 12/28 ( 600873.SS ) 工商银行 ============================================================================================= 贵州盘江 20 10 3 12/27簿记建档 工商银行 AA 12/28 12/29 投资集团 ============================================================================================= 河北国资 10 5 5 12/27簿记建档 民生银行 AA 12/28 12/29 控股公司 ============================================================================================= 淮南矿业集团 35 35 5 12/28簿记建档 民生银行 AAA 12/29 12/30 建设银行 ============================================================================================== 厦门港务集团 4 4 3 12/28簿记建档 光大银行 AA 12/29 12/30 ============================================================================================= 粤电集团 30 30 5 12/28簿记建档 工商银行 AAA 12/29 12/30 农业银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇