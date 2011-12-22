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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 17:20 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*广东广晟资产   30        5        6   12/27簿记建档  光大银行     AAA      12/28    12/29
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*杭汽轮集团               5       12   12/27簿记建档  南京银行     AA       12/28    12/29
=============================================================================================
*多氟多          5        2       12   12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30    12/31
(002407.SZ)
=============================================================================================
中炬高新         7.5      3       12  *12/27簿记建档  光大银行     AA-     *12/28   *12/29
(600872.SS)
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国家电网       100       100      12   12/23簿记建档  国开行       AAA      12/26    12/27
                                                      中信证券
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久立特材         5       0.2      12   12/23簿记建档  招商银行     A+       12/27    12/28
(002318.SZ)
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长虹集团        10       10       12   12/23簿记建档  农业银行     AA       12/27    12/28
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强生控股         6        4       12   12/23簿记建档  民生银行     AA       12/26    12/27
(600662.SS)
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厦门空港集团    10        5       12   12/23簿记建档  中金公司     AA+      12/26    12/27  
                                                      建设银行
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中文传媒         4        1       12   12/27簿记建档  招商银行     AA       12/29    12/30
(600373.SS)                                           
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甘肃公路航空    20       20       12   12/27簿记建档  建设银行     AA+      12/28    12/29
旅游投资集团                                          浙商银行
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京能热电         6        3       12   12/28簿记建档  工商银行     AA       12/29    12/30
(600578.SS)                                           
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山西国际电力    15        6       12   12/28簿记建档  光大银行     AA+      12/30    12/31                               
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华联综超         5        5       12   12/28簿记建档  北京银行     AA       12/29    12/30 
(600361.SS)            (一年定存基准,半年付息)        招商银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*华鲁控股      18        18       5   12/29簿记建档    民生银行     AA+     12/30     12/31 
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平煤神马       30        30       5   12/23簿记建档    民生银行     AAA     12/27     12/28
能源化工集团
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广西建工集团    5         5       3   12/23簿记建档    华夏银行     AA-     12/27     12/28     
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梅花集团       19        10       3   12/23簿记建档    招商银行     AA      12/27     12/28   
(600873.SS)                                            工商银行  
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贵州盘江        20       10       3   12/27簿记建档   工商银行      AA      12/28     12/29
投资集团                                           
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河北国资        10        5       5   12/27簿记建档   民生银行      AA      12/28     12/29
控股公司
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淮南矿业集团   35        35       5   12/28簿记建档    民生银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       建设银行
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厦门港务集团    4         4       3   12/28簿记建档    光大银行      AA     12/29     12/30 
=============================================================================================
粤电集团       30        30       5   12/28簿记建档    工商银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       农业银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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