《Russell专栏》亚洲大宗商品明年料温吞开局,但下半年有望转强

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/程琳/张明钧

路透新加坡12月22日电---2011年即将过去,而这一年很可能是大部分大宗商品投资者不堪回首的一年,但是明年的前景与今年的事件休戚相关.

对於一名专栏作家来说,回顾过去一年所说过的,整理出符合预测及预测落空的部分,并研究这对於来年意味着什麽,永远是种良好的鞭策.

在亚洲撰写关於商品和能源的文章,意味着要花大量时间来研究中国,因中国作为全球最大的商品消费国,对中国的展望看法就决定了你该看多还是看空.

2011年大部分评论是关於中国是否能实现经济软着陆,从而继续扮演商品需求的引擎,这会推动大量的看多预估.

在6月初我写道,没有迹象显示中国经济正迎来硬着陆,这个观点的根据就是中国对商品的需求仍然旺盛,且有现象显示这不单纯是重建库存.

我还说过,若采购经理人指数跌破关键的50荣枯水准,将引发担忧,但不会太过忧虑,因中国政府很可能拧开刺激措施的龙头.彼时采购经理人指数的5月数值报52.

我在6月16日的专栏称中国通胀问题已结束,这或许有点言之过早,但我说中了货币紧缩已经结束,而且从7月开始中国通胀率一直在下行.

总体而言,我仍看不到什麽证据可以支撑中国将要经济硬着陆的观点,不过欧债危机毫无疑问是提升了这样的风险.

中国看起来正从依赖外部需求转向国内消费,这一进程可能在2012年上半年继续延续.

不过考虑到中国政府近期才开始放宽货币政策,刺激措施效果可能需要六个月时间才能显现,也就是说2012年上半年中国产出数字可能出现下降,而这会为看空的观点添柴加火.

我想这样的观点不对,因中国下半年经济可能会很强劲,特别是若欧洲成功避免解体,且美国继续传出改善的经济数据.

在许多有关中国的评论中,另一个重点在於,普遍的主流看法认为,经济降温是好事,会为地产市场去火并令通胀可控.

不过当经济真的降温时,市场往往爆发恐慌情绪,并开始设想最恶劣和最悲观的情况,不过稍微冷静一点评估,就会看出中国相当有韧性,且仍在强劲增长.

假设工业生产增速年率从14%的水准下滑,比如说降至10%吧,怎麽能把这看成是彻头彻尾的坏消息,而不是所期望的经济温和放缓呢?

**来自欧洲的金价助力**

让我们把目光移开中国,转向2011年众多精彩故事中的另外一个--黄金.

我曾在9月份写过,金价上涨是受中国和印度消费者担心通胀的零售需求推动,而不是受欧洲危机疑虑推动.

世界黄金协会11月公布的数据彻底推翻了这一看法.数据显示,第三季欧洲黄金购买量大幅窜升,推动金价冲上每盎司1,920.30美元的纪录高位.

不过就长期前景而言,我仍然认为黄金价格与印度和中国息息相关,或许,金价後来从纪录高位下跌时,恰好印度卢比也在急挫,就说明了这一点.印度卢比下跌毫无疑问抑制了印度对黄金的需求.

我还斗胆在8月2日一篇文章里提出疑问,央行购买黄金是否代表应该出脱的讯号.

这是基於一个事实,即自2000年许多国家央行大规模抛售黄金之後,金价就不断上涨.

在我写那篇文章时,金价是每盎司1,659美元,周四为1,608美元.

**石油&伊朗**

美国和欧洲因核问题试图进一步孤立伊朗,给亚洲实货原油市场带来一些有趣的发展变化.

我在7月22日文章中写道,印度和伊朗在支付油钱上的争执会产生广泛影响,其中之一就是伊朗船货将更难找到落脚点.

当时我还说,中国是最可能购买伊朗石油的买家,但他们将会要求获得高额折扣.

现实情况或许正在朝这个方向演变,中国购买的1月伊朗原油数量只是往年同期正常水准的一半,逼着伊朗降价.

沙特阿拉伯的角色也值得玩味.就像我在6月24日说过的,该国可能供应更多原油,以满足亚洲需求.这一点已经成真.

不过,我判断错误,误以为沙特也希望价格下跌,而这正是国际能源署(IEA)释放紧急石油储备希望实现的目标.

尽管沙特不希望油价涨到让全球经济陷入衰退的程度,但沙特显然也无意让美国原油期货回到每桶80美元的水准,而这是IEA最有可能乐见的价位.

沙特似乎表明买家需求仍可完全获得满足,但不再会有便宜的油价;该国已将1月亚洲船货溢价调升至历史新高.

**稻米经济学**

农业方面,英拉(Yingluck Shinawatra)在泰国大选中胜出,令稻米价格前景看俏,因她的选举承诺就是提高向农民收购的价格.

我曾写道,尽管泰国可能运用其作为亚洲最大稻米出口国的市场实力以提高价格,但长期而言英拉恐将在经济上获得教训,因泰国成为买家的最後选择,泰国最终得支付给农民庞大的补贴.

然而由於东南亚大洪灾伤及农作,并维持米价於高档,上述的教训遭到延宕,但如果产量恢复丰收,而泰国企图抬高售价时,泰国将很快发现手中握有大量卖不掉的稻米.

**新兴市场政局**

最後,日本3月强震及海啸灾情,已使得能源市场遭到严重扭曲,因日本转向使用油品来取代核能.

7月19日时我曾写到,日本将别无选择恢复使用核能发电,而目前此事尚未有定论.

若日本持续当前政策,在核电厂例行维修後就不再重启,则明年年中时日本将不再有核能供电.

逻辑上来说,日本无法藉由扩大运用热能发电来取代20%的电力供给,但政治从来不讲逻辑,而当前的决定是一个政治决定.

不过我仍认为到明年年中的时候,核电厂将会重启,以避免夏季限电.

整体而言,亚洲商品需求看来将在上半年持稳,但存在着可能略为疲软的风险,直到全球景气改善带动下半年需求转强.(完)