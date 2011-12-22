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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 15:42 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元区银行业的融资忧虑令欧元继续承压

0730GMT---欧元/美元小涨至1.3068,但仍徘徊在近11个月低点附近.投资者预计欧元将遭遇更多卖压,因为欧洲央行(ECB)的贷款安排操作仅是略微支撑了市场信心,欧元区银行的疲软融资环境料难以很快改善.

美元指数.DXY小幅跌至79.889,美元/日圆JPY=持平於78.05,节日前的市场交投淡静.虽然交易稀疏,但交易商指出这可能令汇市因一些言论和欧元区政府公债的走势而波动.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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