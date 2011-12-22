《外汇动态》欧洲开盘:欧元区银行业的融资忧虑令欧元继续承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0730GMT---欧元/美元小涨至1.3068,但仍徘徊在近11个月低点附近.投资者预计欧元将遭遇更多卖压,因为欧洲央行(ECB)的贷款安排操作仅是略微支撑了市场信心,欧元区银行的疲软融资环境料难以很快改善.
美元指数.DXY小幅跌至79.889,美元/日圆JPY=持平於78.05,节日前的市场交投淡静.虽然交易稀疏,但交易商指出这可能令汇市因一些言论和欧元区政府公债的走势而波动.(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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