《外汇动态》欧洲开盘:欧元区银行业的融资忧虑令欧元继续承压

0730GMT---欧元/美元小涨至1.3068,但仍徘徊在近11个月低点附近.投资者预计欧元将遭遇更多卖压,因为欧洲央行(ECB)的贷款安排操作仅是略微支撑了市场信心,欧元区银行的疲软融资环境料难以很快改善.