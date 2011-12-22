〔国际油市〕布兰特原油持稳於107美元上方,因美国库存大幅下降

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---布兰特原油期货周四持稳於每桶107美元上方,因投资者对美国原油库存急剧下降的担忧,超过对欧债危机可能遏制全球石油需求的担忧.
美国政府数据显示,上周国内原油库存下降1,060万桶,至3.236亿桶,为2008年12月26日当周以来最低.
路透调查得到的分析师预估均值为减少230万桶.
0616GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.17美元,至每桶107.54美元.美国原油期货CLc1上涨0.08美元,报每桶98.77美元.
"(库存)下降数量让我感到惊讶,这帮助支撑了油价."Newedge衍生品经理Ken Hasegawa称,"但欧洲形势仍有很多不确定性."
令油市人气承压的一则消息是,意大利第三季经济萎缩0.2%,将其推入预计将较为持久的衰退中.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。