〔国际油市〕布兰特原油持稳於107美元上方,因美国库存大幅下降

路透新加坡12月22日电---布兰特原油期货周四持稳於每桶107美元上方,因投资者对美国原油库存急剧下降的担忧,超过对欧债危机可能遏制全球石油需求的担忧.

美国政府数据显示,上周国内原油库存下降1,060万桶,至3.236亿桶,为2008年12月26日当周以来最低.

路透调查得到的分析师预估均值为减少230万桶.

0616GMT时,布兰特原油期货LCOc1下跌0.17美元,至每桶107.54美元.美国原油期货CLc1上涨0.08美元,报每桶98.77美元.

"(库存)下降数量让我感到惊讶,这帮助支撑了油价."Newedge衍生品经理Ken Hasegawa称,"但欧洲形势仍有很多不确定性."

令油市人气承压的一则消息是,意大利第三季经济萎缩0.2%,将其推入预计将较为持久的衰退中.(完)