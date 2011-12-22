〔全球金市〕金价在清淡交投中小跌,欧债危机忧虑持续不散

路透新加坡12月22日电---金价周四在清淡交投中小幅下跌,因继欧洲央行(ECB)为保持欧元区信贷流动进行三年期贷款操作後,投资者对该地区是否有能力解决债务危机仍持怀疑态度,打压金价.

各银行周三从欧洲央行大举申购近4,900亿欧元三年期低息贷款,缓解了当前对於信贷紧缩的忧虑[ID:nCN1300918],但投资者对这些举措是否能帮助解决欧债危机抱有疑虑,令股市和欧元承压,并推高意大利和西班牙公债收益率(殖利率).

欧元区的消息将继续主导金融市场的人气.今日稍晚,意大利总理蒙堤将因撙节计划面临信任投票.