〔全球金市〕金价在清淡交投中小跌,欧债危机忧虑持续不散

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---金价周四在清淡交投中小幅下跌,因继欧洲央行(ECB)为保持欧元区信贷流动进行三年期贷款操作後,投资者对该地区是否有能力解决债务危机仍持怀疑态度,打压金价.
各银行周三从欧洲央行大举申购近4,900亿欧元三年期低息贷款,缓解了当前对於信贷紧缩的忧虑[ID:nCN1300918],但投资者对这些举措是否能帮助解决欧债危机抱有疑虑,令股市和欧元承压,并推高意大利和西班牙公债收益率(殖利率).
欧元区的消息将继续主导金融市场的人气.今日稍晚,意大利总理蒙堤将因撙节计划面临信任投票.
"金价可能将限於1,575-1,650美元区间,直至年末,"一位驻香港的交易员谈到,"市场仍关注欧元区动向--看其是否会有新协议达成,以及欧元区经济明年是否将下滑等等."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。