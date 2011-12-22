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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 16:05 BJT

〔全球金市〕金价在清淡交投中小跌,欧债危机忧虑持续不散

路透新加坡12月22日电---金价周四在清淡交投中小幅下跌,因继欧洲央行(ECB)为保持欧元区信贷流动进行三年期贷款操作後,投资者对该地区是否有能力解决债务危机仍持怀疑态度,打压金价.

各银行周三从欧洲央行大举申购近4,900亿欧元三年期低息贷款,缓解了当前对於信贷紧缩的忧虑[ID:nCN1300918],但投资者对这些举措是否能帮助解决欧债危机抱有疑虑,令股市和欧元承压,并推高意大利和西班牙公债收益率(殖利率).

欧元区的消息将继续主导金融市场的人气.今日稍晚,意大利总理蒙堤将因撙节计划面临信任投票.

"金价可能将限於1,575-1,650美元区间,直至年末,"一位驻香港的交易员谈到,"市场仍关注欧元区动向--看其是否会有新协议达成,以及欧元区经济明年是否将下滑等等."

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