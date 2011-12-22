《外汇动态》区间交投的交易商料将在圣诞前夕了结获利

0748GMT---市场已经进入圣诞状态,窄幅区间波动料将主导市况.欧元/美元EUR=买价报在1.3000,在1.2980有大量买单集结,在1.2970则有少量停损单.在触及12月15日低点1.2945以前,料有更进一步的获利了结.

1.2900有期权障碍.在1.3100-10和1.3140-50区间则聚集了许多卖单.欧元只有突破至21日移动均线切入位1.3233的上方,才能扭转空头行情,使之转为中性.昨日欧洲央行的资金供应令欧元空头趋势加深.

1.3000-1.3100的期权将到期.在此区间进行的仓位料在今日锁定获利.年底以前欧元/美元料都将限於1.2900-1.3200的区间.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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