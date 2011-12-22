《外汇动态》中东买盘再度支撑英镑走势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0757GMT---今日再度见到中东买家敲进英镑,针对英镑的多次主权账户买盘料令英镑进一步表现出众,主要是兑欧元而言.接近0.8300水准处有期权相关买单,公司买单则集中在2011年低点0.8285下方,目前构成巨大障碍,市场现正做空欧元.
可选择逢高卖出欧元/英镑,强劲技术阻力位落在0.8373/75(分别是12月15日低点和12月21日高点).英镑/美元也可逢高卖出,有许多卖单集结在1.5750-1.5800区域.(完)
--编译 高琦; 审校 吴云凌
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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