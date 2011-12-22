版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 16:09 BJT

《外汇动态》中东买盘再度支撑英镑走势

0757GMT---今日再度见到中东买家敲进英镑,针对英镑的多次主权账户买盘料令英镑进一步表现出众,主要是兑欧元而言.接近0.8300水准处有期权相关买单,公司买单则集中在2011年低点0.8285下方,目前构成巨大障碍,市场现正做空欧元.

可选择逢高卖出欧元/英镑,强劲技术阻力位落在0.8373/75(分别是12月15日低点和12月21日高点).英镑/美元也可逢高卖出,有许多卖单集结在1.5750-1.5800区域.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐