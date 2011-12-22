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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 16:17 BJT

〔金属期市〕伦铜两日上涨後持稳於7,500美元附近,欧债担忧限制涨势

路透吉隆坡12月22日电---伦铜继前两日上涨後周四持稳,涨势受到限制,因投资者担忧欧洲央行最近提供的一轮贷款不能使欧元区摆脱长达两年之久的债务危机.

0742GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.4%,报每吨7,480美元,前两个交易日共上涨2.7%.今年期铜价格已经下跌22%,为三年来首次年度下跌.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3报每吨54,870元人民币(8,600美元),涨幅0.46%.2011年沪铜价格下跌近四分之一.

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