〔金属期市〕伦铜两日上涨後持稳於7,500美元附近,欧债担忧限制涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月22日电---伦铜继前两日上涨後周四持稳,涨势受到限制,因投资者担忧欧洲央行最近提供的一轮贷款不能使欧元区摆脱长达两年之久的债务危机.
0742GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.4%,报每吨7,480美元,前两个交易日共上涨2.7%.今年期铜价格已经下跌22%,为三年来首次年度下跌.
上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3报每吨54,870元人民币(8,600美元),涨幅0.46%.2011年沪铜价格下跌近四分之一.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。