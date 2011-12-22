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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 16:27 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/美元跳涨至日高1.3110美元--EBS

路透伦敦12月22日电---欧元/美元EUR=跳涨至日高1.3110美元,受助于股市上涨.(完)

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