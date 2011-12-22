〔中国债市〕资金压力令短期国债及短融抛盘较重,中长期利率债仍平稳

路透上海12月22日电---中国银行间债市周四短期国债及短融抛盘较重,收益率亦小幅上行,因年底前市场流动性收紧,不过昨日承压的一年央票走势趋稳,收益率小幅回落,中长期利率债则仍保持平稳.

交易员并指出,信用债走势分化依旧明显,机构对中低评级债态度都较谨慎,只有高评级券种需求尚可.

"资金有点紧,信用债抛盘比较多,现在不光是低评级的,像基建、城投、钢铁都没什麽人要,也就AAA的还比较好,"北京一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普涨,年底银行存款波动较大,对各期限资金的需求均有增加.其中跨年资金更为"珍贵",14天回购利率多日连涨.[CN/CN]

他并表示,市场此前曾对明年信用债走势有谨慎乐观的预期,认为中低评级的信用利差可能会有所缩窄,但从目前趋势看,"不扩大就不错了."

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.

受该事件影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级有限责任公司周二发布公告,将新农开发列入可能降级的信用评级观察名单.

剩余期限约0.73年的国债110020券最新报价收益率CN110020=CFXM为2.4801%/2.4300%%,上日尾盘则为2.4699%/2.3700%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9401 3.7678

上日 2.9068 3.5990

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5107/3.4480

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6292/2.5492

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5935/3.5213(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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