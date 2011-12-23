欧盟征航空碳税或引发贸易战--新华

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月22日电---欧洲法院宣布欧盟将徵收国际航空碳排放费，中国周四对此决定予以抨击，称航空“碳税”是“绿色壁垒”，或引发贸易战。
新华社在署名评论中称：“这是以环保为名义设置的贸易壁垒，对广大乘客利益和国际航空业都将造成打击。”
“如此一来，一场围绕航空‘碳税’的贸易战将难以避免。”
欧洲法院周三裁定，欧盟将根据欧盟碳排放交易计划，从2012年1月1日起对所有进出欧盟境内的航空公司限制碳排放量。
本月稍早，中国航空运输协会呼吁，中国航空公司不要参与欧盟碳排放体系，且不要向欧盟官员提交碳监测计划。
新华评论称：“当前条件下欧盟单方面急征航空‘碳税’，本质上是一种‘绿色壁垒’，是以环保的名义，强取他国产业利益。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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