版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 16:37 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元涨势兑美元上涨,受冒险意愿重燃提振

路透12月22日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元的涨势,风险资产买盘意愿重燃,提振欧元上涨.欧洲股市也在早盘上涨.

在瑞士央行限制瑞郎兑欧元上限在1.20之後,瑞郎兑美元的走势基本上追随欧元兑美元.该国央行此举目的在於避免经济陷入衰退和通缩.

瑞士央行预计明年经济仅增长0.5%且物价下跌,因瑞郎走强和欧元区经济低迷打压瑞士出口.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐