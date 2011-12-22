〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元涨势兑美元上涨,受冒险意愿重燃提振

路透12月22日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元的涨势,风险资产买盘意愿重燃,提振欧元上涨.欧洲股市也在早盘上涨.

在瑞士央行限制瑞郎兑欧元上限在1.20之後,瑞郎兑美元的走势基本上追随欧元兑美元.该国央行此举目的在於避免经济陷入衰退和通缩.