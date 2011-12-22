〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元涨势兑美元上涨,受冒险意愿重燃提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月22日电---瑞郎兑美元周四上涨,追随欧元的涨势,风险资产买盘意愿重燃,提振欧元上涨.欧洲股市也在早盘上涨.
在瑞士央行限制瑞郎兑欧元上限在1.20之後,瑞郎兑美元的走势基本上追随欧元兑美元.该国央行此举目的在於避免经济陷入衰退和通缩.
瑞士央行预计明年经济仅增长0.5%且物价下跌,因瑞郎走强和欧元区经济低迷打压瑞士出口.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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