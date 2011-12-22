〔中国新债〕北京国资经营中心周五将招标发行100亿元固息债,含五和10年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月22日电---中国北京国有资本经营管理中心周四公告称,将於周五(23日)招标发行总额100亿元人民币的固息企业债,期限含五年和10年,计划发行规模分别为40亿元和60亿元.
刊登在中国债券信息网的公告显示,五年期品种招标利率区间为4.60%-5.60%,10年期品种区间为4.80%-5.80%.中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为联席主承销商.大公国际对发行人主体和本期债信用评级均为AAA.
上述两个品种债券具体招标时间为12月23日10:00-11:00,12月26日-27日为分销期,缴款截止时间为27日12:00.
北京国有资本经营管理中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体.下属子公司包括首钢总公司、北京能源投资(集团)、北京首都公路发展集团、北京汽车集团等多家大型企业.
截至2010年12月31日,北京国资经审计的资产总额为9,349.90亿元,所有者权益3,300.94亿元.2010年实现营业总收入4,464.79亿元,实现归属於母公司所有者的净利润93.14亿元.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。