〔中国新债〕北京国资经营中心周五将招标发行100亿元固息债,含五和10年

路透上海12月22日电---中国北京国有资本经营管理中心周四公告称,将於周五(23日)招标发行总额100亿元人民币的固息企业债,期限含五年和10年,计划发行规模分别为40亿元和60亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,五年期品种招标利率区间为4.60%-5.60%,10年期品种区间为4.80%-5.80%.中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)为联席主承销商.大公国际对发行人主体和本期债信用评级均为AAA.

上述两个品种债券具体招标时间为12月23日10:00-11:00,12月26日-27日为分销期,缴款截止时间为27日12:00.

北京国有资本经营管理中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体.下属子公司包括首钢总公司、北京能源投资(集团)、北京首都公路发展集团、北京汽车集团等多家大型企业.

截至2010年12月31日,北京国资经审计的资产总额为9,349.90亿元,所有者权益3,300.94亿元.2010年实现营业总收入4,464.79亿元,实现归属於母公司所有者的净利润93.14亿元.(完)

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