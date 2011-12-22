〔表格〕LME金属库存最新变化--12月22日

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透伦敦12月22日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 371,950 +650
锡 11,960 -10
铅 357,775 -675
锌 826,825 +15,275
铝 4,953,025 -700
镍 89,568 +1,668
铝合金 143,300 持平
NASAAC 157,480 -20
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 张明钧; 审校 白云
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)