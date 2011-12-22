〔中国电信〕前11月主营收入达9,011.5亿元,同比增9.6%--工信部

路透北京12月22日电---中国工业和信息化部周四公布数据显示,今年前11个月,全国电信主营业务收入累计完成9,011.5亿元人民币,比上年同期增长9.6%.

其中,1-11月移动通信收入累计完成6,519.1亿元,比上年同期增长13.6%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.83%上升到72.34%.

固定通信收入累计完成2,492.4亿元,比上年同期增长0.5%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.17%下降到27.66%.

刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1-11月份,全国固定电话用户减少792.6万户,达到28,641.5万户.移动电话用户累计净增11,633.2万户,达到97,533.5万户.其中,移动电话用户中的3G用户净增7,168.0万户,达到11,873.2万户.

基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.1-11月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2,880.2万户,达到15,509.3万户;而互联网拨号用户减少了29.9万户,达到560.3万户.(完)

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