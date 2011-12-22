〔中国电信〕前11月主营收入达9,011.5亿元,同比增9.6%--工信部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月22日电---中国工业和信息化部周四公布数据显示,今年前11个月,全国电信主营业务收入累计完成9,011.5亿元人民币,比上年同期增长9.6%.
其中,1-11月移动通信收入累计完成6,519.1亿元,比上年同期增长13.6%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的69.83%上升到72.34%.
固定通信收入累计完成2,492.4亿元,比上年同期增长0.5%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的30.17%下降到27.66%.
刊登在工信部网站上的新闻稿并称,1-11月份,全国固定电话用户减少792.6万户,达到28,641.5万户.移动电话用户累计净增11,633.2万户,达到97,533.5万户.其中,移动电话用户中的3G用户净增7,168.0万户,达到11,873.2万户.
基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化.1-11月份,基础电信企业互联网宽带接入用户净增2,880.2万户,达到15,509.3万户;而互联网拨号用户减少了29.9万户,达到560.3万户.(完)
更多详情,请点选中国工业和信息化部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。