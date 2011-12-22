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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 17:05 BJT

〔香港个股〕新鸿基公司委任前恒生银行高管梁永祥任副行政总裁

路透香港12月22日电---香港金融服务商--新鸿基有限公司(0086.HK)周四宣布,委任恒生银行(0011.HK)前高管梁永祥为副行政总裁兼旗下新鸿基金融的行政总裁,由明年1月1日起生效.

现年57岁的梁永祥此前为恒生银行的执行董事兼个人银行业务主管,在恒生工作了17年後,於今年8月辞去职务.

新鸿基有限公司的声明称,梁永祥将会带领新鸿基金融的业务,继续由一间传统的经纪公司,提升为一间提供全方位服务的财富管理公司.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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