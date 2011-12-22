〔香港个股〕新鸿基公司委任前恒生银行高管梁永祥任副行政总裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---香港金融服务商--新鸿基有限公司(0086.HK)周四宣布,委任恒生银行(0011.HK)前高管梁永祥为副行政总裁兼旗下新鸿基金融的行政总裁,由明年1月1日起生效.
现年57岁的梁永祥此前为恒生银行的执行董事兼个人银行业务主管,在恒生工作了17年後,於今年8月辞去职务.
新鸿基有限公司的声明称,梁永祥将会带领新鸿基金融的业务,继续由一间传统的经纪公司,提升为一间提供全方位服务的财富管理公司.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。