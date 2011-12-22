中国将强化城市空气污染监测标准

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日电---《人民日报》周四报导称，中国将从明年制定更严格的空气污染标准，以监测北京等大城市的阴霾天气，但向社会公布监测结果需等到2016年。

今年冬天，从北京到广州在内的众多中国城市笼罩在刺鼻的烟雾中，迫使民众不得不戴口罩出门甚至避免出门。

官方给出的北京空气污染指数是“轻度污染”，但美国驻华大使馆根据美国空气污染标准给出的报告则与之大相径庭。

产生差异的原因之一是中国城市没有对烟囱和排气管中释放的微小颗粒进行监测并披露数据。

《人民日报》援引环保部长周生贤的话报导称，中国现在将开始在重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5监测，并在2015年前普及全国。

报导称，从2016年1月1日始，全国各地都要按照新的环境空气质量标准，监测和评价环境空气质量，并向社会公布监测结果。

环保部拒绝就此置评。

报导援引周生贤的说法称：“我们希望监测结果与人民群众感受相一致。”（完）