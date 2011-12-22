中国将强化城市空气污染监测标准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月22日电---《人民日报》周四报导称，中国将从明年制定更严格的空气污染标准，以监测北京等大城市的阴霾天气，但向社会公布监测结果需等到2016年。
今年冬天，从北京到广州在内的众多中国城市笼罩在刺鼻的烟雾中，迫使民众不得不戴口罩出门甚至避免出门。
官方给出的北京空气污染指数是“轻度污染”，但美国驻华大使馆根据美国空气污染标准给出的报告则与之大相径庭。
产生差异的原因之一是中国城市没有对烟囱和排气管中释放的微小颗粒进行监测并披露数据。
《人民日报》援引环保部长周生贤的话报导称，中国现在将开始在重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5监测，并在2015年前普及全国。
报导称，从2016年1月1日始，全国各地都要按照新的环境空气质量标准，监测和评价环境空气质量，并向社会公布监测结果。
环保部拒绝就此置评。
报导援引周生贤的说法称：“我们希望监测结果与人民群众感受相一致。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。