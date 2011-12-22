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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 17:12 BJT

〔中港股市〕年底流动性紧张让两市双双收低,但脱离低点

路透香港12月22日电---香港与上海股市周四均以下跌作收,因内地现金紧张.不过部分抄底买盘介入大盘股,令沪市脱离早盘所及33个月盘中低点.

中国市场流动性正在紧缩,因央行继续吸收流动性.同时,银行年底资本需求,以及个人、企业春节前借款需求,令短期利率上升,遏制了股市买需.

沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点.

国泰君安证券股票分析师钟华称,内地市场目前最主要的拖累因素是金融系统短期资金紧张,这种情况可能持续到春节过後.

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