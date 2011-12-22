〔中港股市〕年底流动性紧张让两市双双收低,但脱离低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---香港与上海股市周四均以下跌作收,因内地现金紧张.不过部分抄底买盘介入大盘股,令沪市脱离早盘所及33个月盘中低点.
中国市场流动性正在紧缩,因央行继续吸收流动性.同时,银行年底资本需求,以及个人、企业春节前借款需求,令短期利率上升,遏制了股市买需.
沪综指.SSEC收报2,186.297点,跌4.852点,或0.22%,盘中曾触及2,149.423点日低,此前低点为2009年3月16日的2,108.61点.
国泰君安证券股票分析师钟华称,内地市场目前最主要的拖累因素是金融系统短期资金紧张,这种情况可能持续到春节过後.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。