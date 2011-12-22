〔韩国评级〕评级展望目前未受到地缘政治风险的影响--穆迪

新兴汇市：多数小升，穆迪调升评级后印尼卢比创下四周高点
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
路透12月22日电---穆迪周四称,韩国的评级展望目前未受到地缘政治风险的影响.(完)
路透新加坡2月9日 - 多数亚币周四小升，印尼卢比更是触及四周高点，此前评级机构穆迪将印尼债信评级由“稳定”上调至“正面”。
中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)