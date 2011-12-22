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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 17:18 BJT

〔韩国评级〕评级展望目前未受到地缘政治风险的影响--穆迪

路透12月22日电---穆迪周四称,韩国的评级展望目前未受到地缘政治风险的影响.(完)

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