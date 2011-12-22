〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌但兑美元走高,冒险意愿略微改善

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元/英镑上涨0.2%至0.8337
* 年底清淡交投中空头遭遇挤仓
* 欧元区债务危机或令涨势受限
* 关注即将公布的英国GDP修正值和经常帐数据
路透伦敦12月22日电---英镑兑欧元周四下滑,因随着冒险意愿略微改善部分欧元空头部位遭遇挤仓,但对欧元区债务危机的忧虑持续,料将限制欧元涨势.
在年末的清淡交投中,英镑兑美元上涨,今年以来录得温和涨幅,但近期美元受避险情绪推动的涨势料持续至2012年.
欧元/英镑EURGBP=D4日内上涨0.2%,至0.8337,前一日一度跌至11个月低位,因此前欧洲央行三年期再融资操作遇大量需求,凸显出该地区融资问题的严重程度.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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