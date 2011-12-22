〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌但兑美元走高,冒险意愿略微改善

* 欧元/英镑上涨0.2%至0.8337

* 年底清淡交投中空头遭遇挤仓

* 欧元区债务危机或令涨势受限

* 关注即将公布的英国GDP修正值和经常帐数据

路透伦敦12月22日电---英镑兑欧元周四下滑,因随着冒险意愿略微改善部分欧元空头部位遭遇挤仓,但对欧元区债务危机的忧虑持续,料将限制欧元涨势.

在年末的清淡交投中,英镑兑美元上涨,今年以来录得温和涨幅,但近期美元受避险情绪推动的涨势料持续至2012年.