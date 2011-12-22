〔东南亚股市〕多数持平或下跌,因短线投资者锁定利润

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月22日电---东南亚股市周四大多持稳或下跌,因短线投资者在亚洲疲弱和欧债担忧持续不退的环境中迅速锁定利润.
亚洲股市走低,因市场仍质疑银行从欧洲央行申购的三年期贷款资金,有多少能够真正流入身陷困境的欧元区经济体.[ID:nCN1301544]
新加坡海峡时报指数.FTSTI收跌0.32%,盘中受限於平盘下方,并回吐周三录得的部分涨幅.周三海峡时报指数大涨2.3%,升至一周高点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。