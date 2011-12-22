〔东南亚股市〕多数持平或下跌,因短线投资者锁定利润

路透吉隆坡12月22日电---东南亚股市周四大多持稳或下跌,因短线投资者在亚洲疲弱和欧债担忧持续不退的环境中迅速锁定利润.

亚洲股市走低,因市场仍质疑银行从欧洲央行申购的三年期贷款资金,有多少能够真正流入身陷困境的欧元区经济体.[ID:nCN1301544]