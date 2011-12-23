中石油四川油气田一气井发生爆炸,1人失踪

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月22日电---中石油(CNPC)位於四川的一处油气田周四早间爆炸并起火。这也是中国能源业近期发生的又一事故。

中石油称，事故导致1人失踪1人轻伤，但新华社报导称，已有4人入院治疗，1人失踪。

中石油称，邛崃1井释放出的气体中不含硫化氢，且表示目前火势已经得到控制，疏散居民已陆续返回家中。

四川油气田邛崃1井在氮气钻进过程中，井口发生爆炸。

中石油的一名官员对路透表示：“因发生爆炸的1井为勘探井，该地区的天然气生产不会受到爆炸。”（完）