〔手机产业〕苹果手机在欧洲市占率下滑--调研公司Kantar

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月22日电---调研公司Kantar Worldpanel ComTech周四发布数据显示,iPhone 4S的推出协助苹果(AAPL.O)在美国与英国手机市场夺取份额,但苹果在欧洲其他地区的市占率则出现下滑.
在截至11月底的12周内,苹果在美国的市占率从一年前的25%升至36%,英国市占率从21%升至31%.
但在法国的市场份额从29%降至20%,德国市占率亦从27%降至22%,在意大利与西班牙亦有类似跌幅.
谷歌(GOOG.O)在所有市场的占有率介於46%-61%.三星电子、索尼爱立信、LG、摩托罗拉移动的手机均使用谷歌Android系统.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。