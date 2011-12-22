〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近两周高位,因天气情况堪忧

路透新加坡12月22日电---马来西亚毛棕榈油期货周四升至近两周高位,因与欧债危机忧虑缓和相比,交易商更关注可能打断生产的强降雨情况.

亚洲金融市场正关注欧洲央行首次供应长期贷款的资金能否真正流入欧元区受困经济体,以重新树立投资者信心.

当地大宗商品经纪商的一名交易员称:"市场从需求拉动变为产出拉动."他是指当地强降雨以及拉尼娜(La Nina)气候型态造成的影响.

指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>上涨0.8%,收报每吨3,097马币(林吉特),为12月9日以来首见.

成交量为23,013口,略低於25,000口的常见水准,因部分投资者在年底前结清仓位.

行业官员周四称,棕榈油生产大国印尼将1月毛棕榈油出口税率保持在15%不变,与前月一致.

一家外资大宗商品经纪商的交易员称:"天气因素仍是所有人都关心的问题,所以会有略微上涨."

其并称:"我听说通向棕榈油种植区的道路情况很糟糕,但并没有洪灾相关报导."(完)