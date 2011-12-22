〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近两周高位,因天气情况堪忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---马来西亚毛棕榈油期货周四升至近两周高位,因与欧债危机忧虑缓和相比,交易商更关注可能打断生产的强降雨情况.
亚洲金融市场正关注欧洲央行首次供应长期贷款的资金能否真正流入欧元区受困经济体,以重新树立投资者信心.
当地大宗商品经纪商的一名交易员称:"市场从需求拉动变为产出拉动."他是指当地强降雨以及拉尼娜(La Nina)气候型态造成的影响.
指标3月棕榈油期货<0#FCPO:>上涨0.8%,收报每吨3,097马币(林吉特),为12月9日以来首见.
成交量为23,013口,略低於25,000口的常见水准,因部分投资者在年底前结清仓位.
行业官员周四称,棕榈油生产大国印尼将1月毛棕榈油出口税率保持在15%不变,与前月一致.
一家外资大宗商品经纪商的交易员称:"天气因素仍是所有人都关心的问题,所以会有略微上涨."
其并称:"我听说通向棕榈油种植区的道路情况很糟糕,但并没有洪灾相关报导."(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。