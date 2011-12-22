〔伦敦美债〕公债期货交投振荡,市场关注稍晚公布的初请失业金数据

路透伦敦12月22日电---美国公债周四在欧洲时段交投振荡中几无变动,美国今日稍晚将公布的初请失业金数据料将成为市场人士的主要关注点.

美国公债期货TYv1日内上涨3/64至130-15/32,指标10年债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌1个基点至1.958%.