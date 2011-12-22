〔伦敦美债〕公债期货交投振荡,市场关注稍晚公布的初请失业金数据

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月22日电---美国公债周四在欧洲时段交投振荡中几无变动,美国今日稍晚将公布的初请失业金数据料将成为市场人士的主要关注点.
美国公债期货TYv1日内上涨3/64至130-15/32,指标10年债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌1个基点至1.958%.
初请失业金数据将在1330GMT公布,可能刺激节前清淡的市场,因投资者仍然在数据中寻找美国经济复苏的迹象.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。