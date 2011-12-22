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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 19:27 BJT

〔美国个股〕在线婚恋网站世纪佳缘宣布1千万美元股票回购计划

路透12月22日电---在美国上市的中国在线婚恋网站世纪佳缘DATE.O周四宣布股票回购计划,称:

* 董事会批准1千万美元的股票回购计划

* 计划立即生效

* 将用公司现有资金回购股票.(完)

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