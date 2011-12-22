〔美国个股〕在线婚恋网站世纪佳缘宣布1千万美元股票回购计划

全球贵金属：2月8日SPDR黄金持仓增0.68%，iShares白银持仓仍持平

路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)