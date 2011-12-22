(重温稿)〔香港金融〕19家基金及券商在港分支获首批人民币QFII资格--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月22日电---据消息人士周四透露,继上周中国证监会出台人民币回流境内证券市场(RQFII)实施办法後,19家基金及券商在香港的分支机构已正式获批RQFII资格,这些机构将分享初期200亿元人民币的额度.
消息人士并透露,此次获批RQFII资格的机构包括九家基金和10家券商在港分支机构,券商中包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)、国泰君安证券、安信证券、招商证券(600999.SS)等,基金公司中包括易方达及华夏基金等.
"在港设立分支机构的中资基金和券商几乎人人有份,就是一个阳光普照奖,"上述人士称.
中国证监会暂未能获得其评论.
证监会上周五发布"基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法"(RQFII).允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场(股票和债券),初期额度约为人民币200亿元.[ID:nCN1291278](完)
--记者 毕晓雯; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。