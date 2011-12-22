(重温稿)〔香港金融〕19家基金及券商在港分支获首批人民币QFII资格--消息

路透香港12月22日电---据消息人士周四透露,继上周中国证监会出台人民币回流境内证券市场(RQFII)实施办法後,19家基金及券商在香港的分支机构已正式获批RQFII资格,这些机构将分享初期200亿元人民币的额度.

消息人士并透露,此次获批RQFII资格的机构包括九家基金和10家券商在港分支机构,券商中包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)、海通证券(600837.SS)、国泰君安证券、安信证券、招商证券(600999.SS)等,基金公司中包括易方达及华夏基金等.

"在港设立分支机构的中资基金和券商几乎人人有份,就是一个阳光普照奖,"上述人士称.

中国证监会暂未能获得其评论.

证监会上周五发布"基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法"(RQFII).允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场(股票和债券),初期额度约为人民币200亿元.[ID:nCN1291278](完)